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07.10.19 18:18

Нардеп від "СН", ексгендиректор "1+1" Ткаченко подав декларацію кандидата на пост глави КМДА

Народний депутат з фракції "Слуга народу", колишній гендиректор "1+1" Олександр Ткаченко подав електронну декларацію кандидата на посаду голови Київської міської державної адміністрації.

Нардеп від "СН", ексгендиректор "1+1" Ткаченко подав декларацію кандидата на пост глави КМДА

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", його декларацію про доходи за 2018 опублікувано 3 жовтня в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Як повідомив у Telegram екснардеп Сергій Лещенко, Ткаченко "вже в середу може бути призначений головою Київської Міської Державної Адміністрації".

"Він вже подав декларацію про доходи за 2018 рік, як кандидат на цю посаду. У середу має відбутися засідання Кабміну, який може зробити подання на президента про призначення Ткаченка на цю посаду", - написав він.

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Нардеп від СН, ексгендиректор 1+1 Ткаченко подав декларацію кандидата на пост глави КМДА 01

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко звернувся до Верховної Ради України з проханням розпустити Київську міську раду і призначити в столиці дострокові вибори.

16 вересня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про позачергові вибори мера Києва.

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