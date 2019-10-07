Політув'язненому українцеві Шуру не надають меддопомоги, - Денісова

Про це повідомила в Facebook уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова з посиланням на його родичів, передає Цензор.НЕТ.

"Упродовж місяця його непокоять сильні головні болі, болі в серці, підвищений тиск і набряк обличчя. Крім того, вони повідомили, що Віктор звертався по медичну допомогу, але не отримав її", - написала Денісова.

За її словами, в серпні 2018 року вже була аналогічна ситуація: загострення хронічних хвороб.

"Тому звернулася до Уповноваженого з прав людини РФ Тетяни Москалькової вжити заходів і забезпечити проведення відповідного медичного обстеження і лікування", - повідомила Денісова.

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Нагадаємо, Віктора Шура затримали в РФ у жовтні 2014 року, а в жовтні 2015 року - засудили до 12 років колонії суворого режиму за нібито розвідувальну діяльність у Брянській області РФ.

До нього не пускали українського консула, МЗС висловлював протест.