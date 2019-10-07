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07.10.19 19:00

Абромавичус призначив колишнього заступника голови Нацполіції Бушуєва заступником гендиректора "Укроборонпрому"

Генеральний директор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус призначив керівників 3 напрямків держконцерну.

Абромавичус призначив колишнього заступника голови Нацполіції Бушуєва заступником гендиректора "Укроборонпрому"

Про це на своїй сторінці  в Фейсбук повідомив заступник гендиректора "Укроборонпрому" Роман Бондар, інформує Цензор.НЕТ.

"Костянтин Бушуєв став заступником Генерального директора з безпеки. До цього служба в АТО і лідерство змін як заступник голови Національної Поліції.

Віталій Пахомов приєднався на позицію Директора з персоналу. Віталій понад 15 років працював у гірничовидобувній компанії Метінвест.

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Володимир Біруля очолив управління корпоративними комунікаціями. Володимир раніше був частиною команди змін Укрпошти та МОЗ", - написав Бондар.

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