Абромавичус призначив колишнього заступника голови Нацполіції Бушуєва заступником гендиректора "Укроборонпрому"

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив заступник гендиректора "Укроборонпрому" Роман Бондар, інформує Цензор.НЕТ.
"Костянтин Бушуєв став заступником Генерального директора з безпеки. До цього служба в АТО і лідерство змін як заступник голови Національної Поліції.
Віталій Пахомов приєднався на позицію Директора з персоналу. Віталій понад 15 років працював у гірничовидобувній компанії Метінвест.
Володимир Біруля очолив управління корпоративними комунікаціями. Володимир раніше був частиною команди змін Укрпошти та МОЗ", - написав Бондар.