Вони явно поспішали, ймовірно, щоб встигнути до дня народження декого за поребриком, - адвокат Федур про відновлення справи проти Пашинського

Про це в перерві засідання суду заявив адвокат Андрій Федур, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Поки рано оцінювати діяльність ДБР. Особисто у мене до нього більша симпатія, ніж, скажімо, до НАБУ. Тому що ДБР - це держорган, а я завжди на боці держоргану. Але саме цей випадок (відновлення справи щодо Пашинського. - Ред. ), пізніше їм може принести неприємності. Коли більше року розслідували справу, 18 березня закрили через відсутність складу злочину, а через півроку, 11 вересня, раптом, без єдиного нового доказу, провадження відновили. Чому? Ймовірно хтось вирішив поквапитися з Пашинським... Йому надходять погрози про те, що його вже чекають у Лук'янівському СІЗО, де йому обіцяють влаштувати "веселе життя". Я це сприймаю дуже серйозно. Ви знаєте, як у нас в СІЗО можуть пропасти люди - "послизнувся" тощо", - зазначив захисник.
При цьому Федур підкреслив, що прокуратура не надала жодного нового доказу. Також не надала жодного доказу підтвердженню ризику того, що Пашинський може втекти з країни.
"Незважаючи на всі погрози, мій підзахисний виконував усі взяті на нього процесуальні зобов'язання і навіть сам повідомляв про місце свого перебування", - додав адвокат.
Федур повідомив, що також прокуратура не надала матеріали низки документів слідства, зокрема результати експертизи ушкоджень, які отримав Хімікус внаслідок пострілу Пашинського.
"Вони явно поспішали і робили клопотання наспіх. Ймовірно, щоб встигнути до дня народження декого за поребриком (7 жовтня - день народження Путіна. - Ред.)", - сказав захисник Пашинського.
З приводу міри тілесних ушкоджень, яких зазнав Хімікус, адвокат заявив, що постріл по нижніх або верхніх кінцівках, де немає важливих судин і органів, свідчить швидше про відсутність наміру в заподіянні тяжких тілесних ушкоджень.
Нагадаємо, ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і невідомим громадянином, унаслідок якого Пашинський зазнав удару пляшкою по голові. Після цього нардеп застосував зброю і поранив нападника в ногу.
Водночас потерпілий в дорожньому інциденті чоловік стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.
Натомість у Нацполіції стверджують, що з місця події було вилучено дві гільзи.
Кримінальні провадження щодо інциденту розслідуватиме Київська обласна прокуратура. У відомстві повідомили, що нардеп Пашинський застосував проти В'ячеслава Хімікуса "Глок-19" з патронами 9 мм."На зброю був дозвіл, відповідно, її вилучено, вилучено саму зброю і патрони, і вилучено все, що мав народний депутат з цієї зброї. Зараз направлено запит з метою офіційного підтвердження видачі цієї зброї в органи, які видавали, і підтвердження дозволів, які у нього були", - заявив представник прокуратури.
13 січня між Сергієм Пашинським і другим учасником інциденту відбувся перехресний допит, після чого колишній глава адміністрації Януковича Андрій Портнов заявив про нібито доказі провини Пашинського. Нардеп в свою чергу спростував цю інформацію, назвавши її брехнею.
Пізніше депутат від "Народного фронту" Сергій Пашинський заявив про закриття проти нього скандальної справи про стрілянину біля с. Хлепча.
У листопаді 2018 року поліція вручила В'ячеславу Хімікусу підозру в хуліганському нападі на народного депутата "Народного фронту" Сергія Пашинського.
У жовтні 2019 року стало відомо, що слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили про підозру народному депутату України Верховної Ради V-VIII скликань Сергію Пашинському. Той заявляє, що це помста заступника глави адміністрації президента Януковича Андрія Портнова.