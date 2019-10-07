Вони явно поспішали, ймовірно, щоб встигнути до дня народження декого за поребриком, - адвокат Федур про відновлення справи проти Пашинського

Про це в перерві засідання суду заявив адвокат Андрій Федур, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Поки рано оцінювати діяльність ДБР. Особисто у мене до нього більша симпатія, ніж, скажімо, до НАБУ. Тому що ДБР - це держорган, а я завжди на боці держоргану. Але саме цей випадок (відновлення справи щодо Пашинського. - Ред. ), пізніше їм може принести неприємності. Коли більше року розслідували справу, 18 березня закрили через відсутність складу злочину, а через півроку, 11 вересня, раптом, без єдиного нового доказу, провадження відновили. Чому? Ймовірно хтось вирішив поквапитися з Пашинським... Йому надходять погрози про те, що його вже чекають у Лук'янівському СІЗО, де йому обіцяють влаштувати "веселе життя". Я це сприймаю дуже серйозно. Ви знаєте, як у нас в СІЗО можуть пропасти люди - "послизнувся" тощо", - зазначив захисник.

При цьому Федур підкреслив, що прокуратура не надала жодного нового доказу. Також не надала жодного доказу підтвердженню ризику того, що Пашинський може втекти з країни.

"Незважаючи на всі погрози, мій підзахисний виконував усі взяті на нього процесуальні зобов'язання і навіть сам повідомляв про місце свого перебування", - додав адвокат.

Читайте також: Суд почав обрання запобіжного заходу Пашинському. ВIДЕО

Федур повідомив, що також прокуратура не надала матеріали низки документів слідства, зокрема результати експертизи ушкоджень, які отримав Хімікус внаслідок пострілу Пашинського.

"Вони явно поспішали і робили клопотання наспіх. Ймовірно, щоб встигнути до дня народження декого за поребриком (7 жовтня - день народження Путіна. - Ред.)", - сказав захисник Пашинського.

З приводу міри тілесних ушкоджень, яких зазнав Хімікус, адвокат заявив, що постріл по нижніх або верхніх кінцівках, де немає важливих судин і органів, свідчить швидше про відсутність наміру в заподіянні тяжких тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і невідомим громадянином, унаслідок якого Пашинський зазнав удару пляшкою по голові. Після цього нардеп застосував зброю і поранив нападника в ногу.

Водночас потерпілий в дорожньому інциденті чоловік стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.

Читайте також: Рябошапка 3 жовтня відвідав засідання фракції "Слуга народу", де говорили про "кейси щодо одіозних людей з попередньої державної влади", - джерело

Натомість у Нацполіції стверджують, що з місця події було вилучено дві гільзи.

Також читайте: ДБР повідомило про підозру Пашинському в "справі Хімікуса". Екснардеп заявляє, що це помста Портнова

Кримінальні провадження щодо інциденту розслідуватиме Київська обласна прокуратура. У відомстві повідомили, що нардеп Пашинський застосував проти В'ячеслава Хімікуса "Глок-19" з патронами 9 мм."На зброю був дозвіл, відповідно, її вилучено, вилучено саму зброю і патрони, і вилучено все, що мав народний депутат з цієї зброї. Зараз направлено запит з метою офіційного підтвердження видачі цієї зброї в органи, які видавали, і підтвердження дозволів, які у нього були", - заявив представник прокуратури.

13 січня між Сергієм Пашинським і другим учасником інциденту відбувся перехресний допит, після чого колишній глава адміністрації Януковича Андрій Портнов заявив про нібито доказі провини Пашинського. Нардеп в свою чергу спростував цю інформацію, назвавши її брехнею.

Пізніше депутат від "Народного фронту" Сергій Пашинський заявив про закриття проти нього скандальної справи про стрілянину біля с. Хлепча.

У листопаді 2018 року поліція вручила В'ячеславу Хімікусу підозру в хуліганському нападі на народного депутата "Народного фронту" Сергія Пашинського.

У жовтні 2019 року стало відомо, що слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили про підозру народному депутату України Верховної Ради V-VIII скликань Сергію Пашинському. Той заявляє, що це помста заступника глави адміністрації президента Януковича Андрія Портнова.