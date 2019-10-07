Державного виконавця затримали на Закарпатті на хабарі 2 тис. дол., - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Чиновник вимагав хабар від місцевого жителя за закриття виконавчого провадження про стягнення заборгованості за банківським кредитом. Чоловік уже віддав свій будинок, який був у заставі, але залишився винен банку ще майже 250 тис. гривень. За ненакладення арешту на інше майно, що належало боржникові, виконавець вимагав 2 тис. доларів.

Правоохоронці затримали фігуранта провадження в Мукачеві, згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, під час одержання другої частини хабара.

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В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Затриманому оголошено про підозру у вчиненні злочину. Слідство перевіряє інші можливі факти вимагання грошей державним виконавцем.