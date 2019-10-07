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07.10.19 19:57

Державного виконавця затримали на Закарпатті на хабарі 2 тис. дол., - СБУ. ФОТО

Старшого державного виконавця Мукачівського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Закарпатській області викрила на хабарі Служба безпеки України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Державного виконавця затримали на Закарпатті на хабарі 2 тис. дол., - СБУ 01

Чиновник вимагав хабар від місцевого жителя за закриття виконавчого провадження про стягнення заборгованості за банківським кредитом. Чоловік уже віддав свій будинок, який був у заставі, але залишився винен банку ще майже 250 тис. гривень. За ненакладення арешту на інше майно, що належало боржникові, виконавець вимагав 2 тис. доларів.

Правоохоронці затримали фігуранта провадження в Мукачеві, згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, під час одержання другої частини хабара.

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Державного виконавця затримали на Закарпатті на хабарі 2 тис. дол., - СБУ 02

Державного виконавця затримали на Закарпатті на хабарі 2 тис. дол., - СБУ 03

В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Затриманому оголошено про підозру у вчиненні злочину. Слідство перевіряє інші можливі факти вимагання грошей державним виконавцем.

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