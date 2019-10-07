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07.10.19 19:31

Пашинського заарештували до 4 грудня. ВIДЕО

Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід колишньому народному депутату Сергію Пашинському.

Про це повідомив кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Пашинський проведе під арештом два місяці.

Повний текст рішення суд оприлюднить 9 жовтня.

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За словами Сергія Пашинського, це розправа з ним. "Ми повертаємося в часи Януковича і Кравця", - зазначив екснардеп.

Адвокат Андрій Федур заявив, що буде апеляція. "Чому суд застосував міру безальтернативно арешту мого клієнта? Відповідь одна - щоб у СІЗО фізично усунути мого клієнта як одного з п'яти головних ворогів Путіна", - підкреслив захисник. Також буде подано клопотання про охорону для Пашинського.

Нагадаємо, ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і невідомим громадянином, унаслідок якого Пашинський зазнав удару пляшкою по голові. Після цього нардеп застосував зброю і поранив нападника в ногу.

Водночас потерпілий в дорожньому інциденті чоловік стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.

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Натомість у Нацполіції стверджують, що з місця події було вилучено дві гільзи.

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Кримінальні провадження щодо інциденту розслідуватиме Київська обласна прокуратура. У відомстві повідомили, що нардеп Пашинський застосував проти В'ячеслава Хімікуса "Глок-19" з патронами 9 мм."На зброю був дозвіл, відповідно, її вилучено, вилучено саму зброю і патрони, і вилучено все, що мав народний депутат з цієї зброї. Зараз направлено запит з метою офіційного підтвердження видачі цієї зброї в органи, які видавали, і підтвердження дозволів, які у нього були", - заявив представник прокуратури.

13 січня між Сергієм Пашинським і другим учасником інциденту відбувся перехресний допит, після чого колишній глава адміністрації Януковича Андрій Портнов заявив про нібито доказі провини Пашинського. Нардеп в свою чергу спростував цю інформацію, назвавши її брехнею.

Пізніше депутат від "Народного фронту" Сергій Пашинський заявив про закриття проти нього скандальної справи про стрілянину біля с. Хлепча.

У листопаді 2018 року поліція вручила В'ячеславу Хімікусу підозру в хуліганському нападі на народного депутата "Народного фронту" Сергія Пашинського.

У жовтні 2019 року стало відомо, що слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили про підозру народному депутату України Верховної Ради V-VIII скликань Сергію Пашинському. Той заявляє, що це помста заступника глави адміністрації президента Януковича Андрія Портнова.

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