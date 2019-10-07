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07.10.19 20:41

Для гарантування безпеки в Золотому-4 і Катеринівці залучено додаткові поліцейські сили, - Троян. ФОТО

Сьогодні з жителями м. Золоте-4 і с. Катеринівка Попаснянського району впродовж дня спілкувалися заступник голови Національної поліції Вадим Троян та глава поліції Луганщини Сергій Колесник.

Для гарантування безпеки в Золотому-4 і Катеринівці залучено додаткові поліцейські сили, - Троян. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

В м. Золоте-4 і с. Катеринівка, де планується відведення військових сил, вже другий день забезпечують громадський порядок і публічну безпеку додаткові поліцейські сили.

Це чотири пересувні мобільні групи і два піші наряди. Крім того, в м. Золоте-4, де проживають 600 громадян, повноцінно функціонує поліцейська станція, де несе службу дільничний офіцер поліції.

В с. Катеринівка з населенням 260 громадян дільничний офіцер поліції проводитиме прийоми громадян у дні коли в місцеву крамницю привозять хліб і продукти харчування.

Для гарантування безпеки в Золотому-4 і Катеринівці залучено додаткові поліцейські сили, - Троян 01

"Ми цілодобово готові до негайного реагування на будь-яке звернення або повідомлення жителів", - запевнив Колесник.

Крім того, патрулювання поліцейських вже посилено поліцейськими патрульної служби особливого призначення з Кіровоградської та Луганської областей чисельністю 36 співробітників.

Для гарантування безпеки в Золотому-4 і Катеринівці залучено додаткові поліцейські сили, - Троян 02

"Всі ці посилені заходи вживаються з однією метою - спокій і безпека українських громадян", - підкреслив Троян.

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