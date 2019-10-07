"АрселорМіттал Кривий Ріг" побудує у Кривому Розі сучасний онкоцентр за 400 млн грн

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Меморандум про наміри підписали 5 жовтня Генеральний директор підприємства Парамжит Калон, глава комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Верховної ради Михайло Радуцький, представники Дніпропетровської влади, мер Кривого Рогу та генеральний директор Криворізького онкодиспансеру. На підписанні меморандуму також був присутній перший помічник президента України Сергій Шефір.

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"Багато років поспіль "АрселорМіттал Кривий Ріг" системно вкладає кошти в розвиток охорони здоров'я. Однак, крім купівлі устаткування для медичних установ, що ми і робимо останніми роками, необхідно оновлювати всю інфраструктуру. І будівництво нового онкоцентру - черговий етап нашої стратегії, яка передбачає всебічну підтримку місцевих громад і нашого міста, - заявив геральний директор "АрселорМіттал Кривий Ріг" Парамжит Калон. - Ми вітаємо ініціативу президента побудувати такі сучасні центри в усіх регіонах України". Меморандум визначає основні принципи фінансування будівництва, а також бачення майбутнього функціонування центру. Так, міськрада Кривого Рогу надасть сприяння в оформленні необхідної документації на ділянку біля діючого онкодиспансера та забезпечить за свій рахунок підведення всіх комунікацій і мереж, необхідних як для будівництва, так і подальшої роботи нового онкоцентру. Обласна рада візьме на себе зведення фундаменту, а також оформлення дозвільної документації на будівництво і введення об'єкта в експлуатацію. Замовником будівництва виступить Криворізький онкодиспансер.