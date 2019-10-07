Захист Пашинського подаватиме апеляцію і вимагатиме охорону через погрози фізичного усунення "як одного з п'яти головних ворогів країни-окупанта"

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Чому суд застосував міру безальтернативно арешту мого клієнта? Відповідь одна - щоб у СІЗО фізично усунути мого клієнта як одного з п'яти головних ворогів країни-окупанта", - підкреслив захисник.

Коли Федур сказав про погрози фізичного усунення, Пашинський сказав: "Почитайте пости Портнова. Там все є. Він говорив, що мене чекають у Лук'янівському СІЗО і мені там влаштують "веселе життя".

Читайте також: Пашинського заарештували до 4 грудня. ВIДЕО

Заарештований також зазначив, що нинішнім рішенням українська система - суд, ДБР і прокуратура - зробили подарунок Путіну до дня народження.

Нагадаємо, ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і невідомим громадянином, унаслідок якого Пашинський зазнав удару пляшкою по голові. Після цього нардеп застосував зброю і поранив нападника в ногу.

Водночас потерпілий в дорожньому інциденті чоловік стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.

Читайте також: Рябошапка 3 жовтня відвідав засідання фракції "Слуга народу", де говорили про "кейси щодо одіозних людей з попередньої державної влади", - джерело

Натомість у Нацполіції стверджують, що з місця події було вилучено дві гільзи.

Також читайте: ДБР повідомило про підозру Пашинському в "справі Хімікуса". Екснардеп заявляє, що це помста Портнова

Кримінальні провадження щодо інциденту розслідуватиме Київська обласна прокуратура. У відомстві повідомили, що нардеп Пашинський застосував проти В'ячеслава Хімікуса "Глок-19" з патронами 9 мм."На зброю був дозвіл, відповідно, її вилучено, вилучено саму зброю і патрони, і вилучено все, що мав народний депутат з цієї зброї. Зараз направлено запит з метою офіційного підтвердження видачі цієї зброї в органи, які видавали, і підтвердження дозволів, які у нього були", - заявив представник прокуратури.

13 січня між Сергієм Пашинським і другим учасником інциденту відбувся перехресний допит, після чого колишній глава адміністрації Януковича Андрій Портнов заявив про нібито доказі провини Пашинського. Нардеп в свою чергу спростував цю інформацію, назвавши її брехнею.

Пізніше депутат від "Народного фронту" Сергій Пашинський заявив про закриття проти нього скандальної справи про стрілянину біля с. Хлепча.

У листопаді 2018 року поліція вручила В'ячеславу Хімікусу підозру в хуліганському нападі на народного депутата "Народного фронту" Сергія Пашинського.

У жовтні 2019 року стало відомо, що слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили про підозру народному депутату України Верховної Ради V-VIII скликань Сергію Пашинському. Той заявляє, що це помста заступника глави адміністрації президента Януковича Андрія Портнова. 7 жовтня суд заарештував Пашинського на два місяці.