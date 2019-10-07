Медреформа триватиме, іншого шляху немає, - глава МОЗ Скалецька

Про це вона заявила в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо були ті, хто сумнівався чи навіть сподівався, що реформи не буде, то вони, швидше за все, не розуміли, що у нас немає іншого шляху. Всі, хто був причетний до реформування, довго обдумуючи різні варіанти, як оптимізувати ресурс, який є в системі в сенсі ефективного використання, зрозуміли: іншого шляху немає. Стільки ідей щодо варіантів реформи було передумано за 20 останніх років, але іншого варіанту насправді не винайшли", - сказала Скалецька.

За словами міністра, більшість регіонів і людей, які обираються до місцевих рад, не до кінця усвідомлюють роль власника комунального закладу охорони здоров'я. "Багато хто ще досі залишаються в ілюзії, що господарська діяльність лікарні - це питання і відповідальність Міністерства охорони здоров'я", - зазначила чиновниця.

Читайте також: Мінцифри і МОЗ затвердили план розвитку системи eHealth. ФОТО

Скалецька також наголосила на необхідності трансформації медустанов системи Національної академії медичних наук України (НАМНУ).

"Я зустрічалася з представниками НАМНУ та попросила дати своє бачення, як би вони хотіли трансформуватися для того, щоб їхні кошти використовувалися належним чином, щоб вони мали можливість мати кошти і від Національної служби здоров'я України (НСЗУ), і від наукової діяльності. Їм треба подумати, як поєднати наукову компоненту з безпосередньою лікувальною діяльністю, як ці напрямки мають взаємодіяти", - сказала вона.

Міністр підкреслила, що в Україні відбувається перехід до фінансування науки за принципом грантових проєктів, коли вчені формують проєктні заявки, за якими отримують фінанси.

"Ця модель у багатьох країнах визнана як ефективніша. У НАМНУ мають зрозуміти, що НСЗУ оплачуватиме лікувальну діяльність тільки в рамках договору і гарантованого пакету, тому необхідно зрозуміти, як оплачуватиметься те, що виходить за його межі", - пояснила Скалецька.