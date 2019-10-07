НАЗК відкрило доступ до декларацій військових прокурорів

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

"Сьогодні Національне агентство завершило роботи з відкриття доступу до декларацій військових прокурорів в публічній частині Реєстру", - йдеться в повідомленні.

Всього було відкрито 596 документів щодо 117 осіб.

Нагадуємо, 16 вересня головний військовий прокурор Віктор Чумак скасував постанову свого попередника Анатолія Матіоса, згідно з якою декларації військових прокурорів було вилучено з публічного доступу. 4 жовтня НАЗК на своєму засіданні ухвалив рішення про відкриття доступу до декларацій військових прокурорів у публічній частині Реєстру.