Ми побачили, що юридичні аргументи і правові підстави сьогодні не працюють, - Турчинов про арешт Пашинського

Також він закликав усіх чоловіків поставити себе на місце Пашинського, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Коли у вашій присутності погрожують вашій дружині, коли вас б'ють пляшкою по голові, на яку реакцію звичайного чоловіка можна розраховувати? Я впевнений, що реакція Сергія Пашинського була адекватною. Він захистив своє життя і життя і честь своєї дружини", - зазначив він.
Турчинов констатував, що зараз у медіа сформовано тренд негативного ставлення до тих, хто був при владі в 2014-2019 роках. "Як показують останні події, це не допомагає діючій владі", - підкреслив він.
"Сергій Пашинський ніяк не міг вплинути на, я вважаю, заполітизоване рішення про перегляд цього рішення. Без жодних підстав - ви в суді це чули - жодної підстави не надали ні прокурори, ні слідчі, чому вони раптом вирішили, крім політичних анонсів переглянути цю справу. Доказів нових не отримано. Нових якихось позицій у слідства немає", - сказав він.
Турчинов нагадав, що "справу Пашинського" не просто відновлено, а перекваліфіковано.
"На превеликий жаль, сьогодні ми побачили, що юридичні аргументи, правові підстави, на жаль, сьогодні тимчасово не працюють. Але я впевнений, що Сергій витримає ці випробування і буде на свободі", - сказав екссекретар РНБО.
На запитання, чи була у Пашинського можливість виїхати за кордон, Турчинов сказав: "Безумовно. У нього була можливість виїхати за кордон. І я так зрозумів з інформаційної хвилі, що багато хто на це дуже сподівався".
Він також зазначив, що шкодує про те, що "традиції Печерського суду не змінилися". "Я вважаю, що, безумовно, вина і минулої влади в цьому є", - підкреслив Турчинов, додавши, що в судовій системі як і раніше домінує політична доцільність.
Відповідаючи на запитання, чи не боїться він кримінальних переслідувань, екссекретар РНБО сказав, що "життя навчило не боятися", згадавши про події Революції гідності.
Крім того, Турчинов висловив упевненість у тому, що в Україні громадянське суспільство стало сильнішим і боротиметься за правду.
Він також нагадав, що Пашинський був із ним від початку до кінця на Майдані і на фронті в 2014 році, тому він прийшов на суд.
Нагадаємо, ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і невідомим громадянином, унаслідок якого Пашинський зазнав удару пляшкою по голові. Після цього нардеп застосував зброю і поранив нападника в ногу.
Водночас потерпілий в дорожньому інциденті чоловік стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.
Натомість у Нацполіції стверджують, що з місця події було вилучено дві гільзи.
Кримінальні провадження щодо інциденту розслідуватиме Київська обласна прокуратура. У відомстві повідомили, що нардеп Пашинський застосував проти В'ячеслава Хімікуса "Глок-19" з патронами 9 мм."На зброю був дозвіл, відповідно, її вилучено, вилучено саму зброю і патрони, і вилучено все, що мав народний депутат з цієї зброї. Зараз направлено запит з метою офіційного підтвердження видачі цієї зброї в органи, які видавали, і підтвердження дозволів, які у нього були", - заявив представник прокуратури.
13 січня між Сергієм Пашинським і другим учасником інциденту відбувся перехресний допит, після чого колишній глава адміністрації Януковича Андрій Портнов заявив про нібито доказі провини Пашинського. Нардеп в свою чергу спростував цю інформацію, назвавши її брехнею.
Пізніше депутат від "Народного фронту" Сергій Пашинський заявив про закриття проти нього скандальної справи про стрілянину біля с. Хлепча.
У листопаді 2018 року поліція вручила В'ячеславу Хімікусу підозру в хуліганському нападі на народного депутата "Народного фронту" Сергія Пашинського.
У жовтні 2019 року стало відомо, що слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили про підозру народному депутату України Верховної Ради V-VIII скликань Сергію Пашинському. Той заявляє, що це помста заступника глави адміністрації президента Януковича Андрія Портнова. 7 жовтня суд заарештував Пашинського на два місяці.