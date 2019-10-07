Ворог порушив перемир'я 14 разів. Втрат немає. - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Крім того, в порушення мінських угод противник двічі навмисне обстріляв ділянку розведення сил і засобів в районі населеного пункту Золоте з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил:
- неподалік Чермалика - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм;
- поблизу Пісків - зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
- неподалік Опитного - зі стрілецької зброї;
- поблизу Водяного з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 10 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
- двічі в районі Золотого - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- неподалік Травневого - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також зі стрілецької зброї;
- поблизу Луганського - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- неподалік Новолуганського - з мінометів калібру 82 мм;
- поблизу Гладосового - з міномета калібру 82 мм;
- двічі неподалік Новгородського з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- неподалік Кримського - з підствольного гранатомета і стрілецької зброї.
Упродовж цієї доби втрат внаслідок ворожих обстрілів із нашого боку не було.