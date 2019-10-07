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07.10.19 22:20

Ворог порушив перемир'я 14 разів. Втрат немає. - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Ворог порушив перемир'я 14 разів. Втрат немає. - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Крім того, в порушення мінських угод противник двічі навмисне обстріляв ділянку розведення сил і засобів в районі населеного пункту Золоте з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил:

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 10 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

Упродовж цієї доби втрат внаслідок ворожих обстрілів із нашого боку не було.

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