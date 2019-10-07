Ворог порушив перемир'я 14 разів. Втрат немає. - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Крім того, в порушення мінських угод противник двічі навмисне обстріляв ділянку розведення сил і засобів в районі населеного пункту Золоте з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил:

неподалік Чермалика - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм;

поблизу Пісків - зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

неподалік Опитного - зі стрілецької зброї;

поблизу Водяного з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 10 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

двічі в районі Золотого - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

неподалік Травневого - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також зі стрілецької зброї;

поблизу Луганського - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

неподалік Новолуганського - з мінометів калібру 82 мм;

поблизу Гладосового - з міномета калібру 82 мм;

двічі неподалік Новгородського з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

неподалік Кримського - з підствольного гранатомета і стрілецької зброї.

Упродовж цієї доби втрат внаслідок ворожих обстрілів із нашого боку не було.