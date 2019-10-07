Актор Джим Керрі намалював карикатуру на Зеленського і Трампа. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Свій новий малюнок Керрі опублікував у Twitter. На ньому Трамп цитує "Хрещеного батька", кажучи Зеленському, що одного разу йому може знадобитися послуга: "Одного разу, цей день може ніколи і не настати, я попрошу тебе зробити мені послугу. Але доти прийми цей дар у вигляді військової допомоги в день весілля моєї дочки".

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Свій малюнок Керрі супроводив підписом "Батько-шахрай зробив Зеленському пропозицію, від якої неможливо відмовитися".

Джим Керрі є критиком нинішнього президента США Дональда Трампа. Кілька років тому він захопився малюванням і створив серію політичних карикатур, що висміювали американського лідера.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб у середу спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи є підстави для оголошення імпічменту Трампу.

25 вересня, Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.