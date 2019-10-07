Арешт Пашинського - це повернення політичних переслідувань часів Януковича, - "Народний фронт"

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві політсили.

У повідомленні зазначається: "Це повернення політичного переслідування і правосуддя Януковича.

Нагадуємо, що кримінальну справу проти Сергія Пашинського було розслідувано і закрито.

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Однак, її знову було відкрито з політичних підстав з метою переслідування Сергія Пашинського за його участь у Революції гідності і протидії російській агресії.

Ми впевнені в тому, що апеляційний суд має скасувати це рішення.

"Народний фронт" нагадує: практика політичних переслідувань часів Януковича закінчилася крахом для тодішнього режиму і застерігає від її повторення!"