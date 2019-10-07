Представник ОБСЄ в ТКГ Сайдік відмовився коментувати тему окупації Криму Росією

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Форум Salzburg Europe Summit, організований Інститутом регіонів Європи (IRE), проходить 6-8 жовтня. У понеділок одна з сесій міжнародної конференції була присвячена українському питанню та мала назву "Україна – шанси на мирне врегулювання". Серед спікерів був і Мартін Сайдік.

Під час дискусії Сайдіка попросили прокоментувати, чи не було помилкою проведення Росією "виборів" на окупованих територіях України, разом із "референдумом" в Криму у 2014 році. У відповідь той заявив, що не коментує тему Криму.

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"Прошу вас зрозуміти, що я стосовно теми Криму не висловлюю позицію, оскільки я є спеціальним представником і сфера моєї відповідальності – Донбас. Тому я маю бути обережним, щоб висловлюватися на тему Криму. Коли я буду на пенсії, буду, так би мовити, вільною людиною, тоді я зможу вже коментувати і тему Криму", - сказав представник ОБСЄ в ТКГ..

Утім, згодом Сайдік іще раз взяв слово, аби додати "об’єктивності" у кримському питанні. Зокрема, Сайдік сказав, хоча і не говорить про Крим, але присутнім варто знати, що за часів СРСР півострів близько 30 років перебував "у складі Російської Федерації", потім 37 років - з 1954 року по 1991рік – у складі Української РСР, "а до цього була Російська імперія".