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08.10.19 09:21

Загороднюк і Хомчак розповіли, де будуть нові позиції ЗСУ після розведення сил у Петрівському і Золотому

Міністр оборони Андрій Загороднюк і начальник Генерального штабу генерал-лейтенант Руслан Хомчак розповіли, де будуть нові позиції ЗСУ після розведення сил у Петрівському і Золотому.

Загороднюк і Хомчак розповіли, де будуть нові позиції ЗСУ після розведення сил у Петрівському і Золотому

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Як підкреслив Загороднюк, українські військові відійдуть на відстань, яка дозволить у разі порушення домовленостей російсько-окупаційними військами відразу повернутися назад.

"Для цього створено всі передумови, розроблено відповідний план з урахуванням саме такої ситуації", – зазначив Міністр оборони і додав, що координати місць розведення є у Мінських угодах, їх було нанесено ще у 2014 році.

Начальник Генерального штабу Хомчак конкретизував, що розведення військ має відбутися дзеркально на відстань один кілометр від лінії зіткнення в обидві сторони.

"Нові позиції українських військових будуть там, де вони були у 2016 році, коли вперше відбулося розведення сил у згаданому районі. Підрозділи Збройних Сил України і надалі повністю контролюватимуть ситуацію" - повідомив генерал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Населення Золотого загалом підтримує концепцію розведення сил і наші плани, - Загороднюк. ФОТО

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