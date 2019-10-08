Для людей на Донбасі важливішим є мир, а не його умови, - Сайдік

Як інформує Цензор.НЕТ, про це, як передає "Укрінформ", він сказав під час міжнародного форуму Salzburg Europe Summit.

"Наступної середи я знову поїду на Донбас. І не лише на Донбасі я чую лише одне, люди мені кажуть (а мене вже знають з телевізора), люди приходять і кажуть: єдине, що ми від вас хочемо, - принесіть нарешті мир, принесіть нарешті мир. І це я чую як на підконтрольних уряду в Києві районах, так і на ОРДЛО, тобто у сепаратистських районах - люди приходять і кажуть: дякуємо за те, що ви зробили, працюйте й надалі. Найважливіше, що ми хочемо мати, - це мир. А на яких умовах буде цей мир - це людей вже другорядне. Найважливіше - це мир", - заявив спецпредставник ОБСЄ.

На його думку, останнім часом ситуація навколо врегулювання конфлікту на Донбасі була обнадійливою.

Зокрема, це стосується спорудження тимчасового обхідного моста в Станиці Луганській та початку ремонту основного зруйнованого пішохідного моста, а також затвердження тексту так званої "формули Штайнмаєра" - "важливої політичної вимоги, яка завжди піднімалася з боку Москви, але також з боку так званих "окремих районів Донецької та Луганської областей".

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