Зеленський і його команда намагаються завершити "несправедливий процес" стосовно Донбасу, - Пристайко

"Зараз президент Зеленський і вся команда намагаються все-таки завершити те, що почали попередники, починаючи з "Мінська". Якщо ми з вами розуміємо і побачимо, що Путін ніколи нічого не зробить, і наші партнери більше не можуть змусити його піти на прогрес у цьому напрямку, то нам доведеться чесно сказати всім громадянам України, що цей трек ми більше не можемо виконувати, і нам ніхто не може допомогти. Що в такий спосіб нам не вирішити ситуацію, і ми змушені з вами перейти до треку номер два. Поки ми з вами не зрозуміємо, що вичерпали всі позиції. Тоді нам потрібно кинути все, посилювати нашу армію і чекати чергової атаки", - сказав він в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

Пристайко зазначив, що якщо Мінський процес не виконується, і "ми застрягли в ньому, втрачаємо людей, гроші, і ця пухлина, яка "живе в нас", отруює нас, не дає нам стартувати вперед, не дає розвиватися як державі", тоді потрібно звертатися до світової спільноти з тим, що Україні потрібна, напевно, "місія з підтримання миру між нами, а найкраще, на всіх окупованих територіях".

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"Дотепер ця ідея не знайшла розуміння, незважаючи на те, що про це говорили багато і попередній президент (Петро Порошенко. - Ред.), і хто завгодно. Світова спільнота не готова, щоб цей миротворчий контингент або контингент із підтримки миру, якщо говорити правильніше, допоміг нам відновити хоча б ситуацію, коли ніхто не вбиває на нашій землі людей", - пояснив він.

"Третій трек, напевно, буде, коли ми зовсім нічого не зможемо зробити, і потрібно буде йти за "кіпрським сценарієм" або за якимось іншим", - додав міністр.

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Пристайко також підкреслив, що нинішня українська влада "нікуди не поспішає" в розв'язанні конфлікту на Донбасі, але задався питанням, а чого їй пропонують чекати.

"Коли вб'ють "достатньо" наших солдатів? Скільки ми маємо втратити конкретно людей? Зараз ми втрачаємо до 14 тис. Почекаємо до 28 тис. І тоді почнемо працювати? Ми вважаємо, що весь той час, який ми вже втратили на те, що вели переговори, як я тепер з'ясовую, про те, що ніколи не збиралися виконувати, від самого початку ... я не вважаю, що це нормальне ставлення до своїх партнерів, включно з німцями і французами. Говорити їм, що будемо щось робити, домовлятися з вами, але насправді не збираємося цього виконувати. А тепер ми більше того, скажемо, що ми ще потягнемо", - зазначив він.

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