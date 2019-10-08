У нас є поле для маневру, але якщо хтось у новій команді налаштований на широку угоду з Путіним, ми заздалегідь програли, - Клімкін

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Я вважаю, що у нас є поле для маневру. Якщо хтось у новій команді налаштований на широку угоду з Путіним, ми заздалегідь програли, бо нас будуть вести від однієї емоційної пастки до іншої... Ми перебуваємо дійсно в складній реальності, але єдиний вихід з неї – підняти ставки, вийти зі своєю стратегією і сказати: "Буде або так – і ми готові про це розмовляти, або ми здаватися не будемо". І це суспільство підтримає", - сказав Клімкін.

Коментуючи недільні акції під лозунгом "Ні капітуляції", він зауважив, що зараз немає діалогу з суспільством, а будь-яке рішення має бути ухвалене всім суспільством.

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"Якщо воно не прийняте всім суспільством – я сьогодні відповідально кажу, це дуже боляче казати – краще ніякого рішення, оскільки будь-яке рішення, яке створює оці "набряки" всередині суспільства, Путін використає, щоб нас розвалити. Тому це дуже важливо", - наголосив ексміністр.

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".

6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра" мітингували біля будівлі Офісу Президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції.