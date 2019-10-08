"Формула Штайнмаєра - це не зрада і не перемога, це - маразм", - Клімкін

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Новое время", про це він повідомив в ефірі "Свободи слова" на IСТV.

"Формула Штайнмаєра (її погодити чи не погодити) — це не зрада і не перемога, це — маразм. Не можна погодити окремо… от є тєлєга, а є кінь, а щось між ними не погоджувати — це просто маразм. Це просто виконання логіки російської. І давайте закріпимо, що буде якась російська логіка особливого статусу", — сказав Клімкін.

За його словами Україна має чітко окреслити свою позицію і вимоги.

"От зараз Путін піднімає ставки. Ми маємо вийти і сказати, якщо ви хочете вибори, якщо ви хочете вибори в якійсь найближчій перспективі - от наші вимоги: 1, 2, 3. Або нам наші друзі допоможуть виконати ці вимоги… Або ми будемо як страуси дивитися і казати, ні у нас ніяких вимог ми виконуємо вимоги Путіна", — підкреслив Клімкін.

Також політик наголосив, що референдум на Донбасі - це "взагалі погана ідея. Усі останні референдуми закінчилися погано".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас є поле для маневру, але якщо хтось у новій команді налаштований на широку угоду з Путіним, ми заздалегідь програли, - Клімкін

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".

6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра" мітингували біля будівлі Офісу Президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції.