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08.10.19 09:26

Терористи "ЛДНР" не зможуть обиратися в Раду, - Пристайко

Український уряд виступає проти надання права балотуватися до Верховної Ради бойовикам самопроголошених республік на Донбасі.

милиция,террористы,наемники

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

"І, наприклад, люди, які стріляли в наших людей, не повернуться ... і не сядуть поруч з депутатами Верховної Ради. Це теж політична "червона лінія". І таких "червоних ліній" дуже багато - в межах яких відбувається політичний процес, політичне обговорення", - заявив Пристайко.

Він також додав, що безпеку українського народу, повернення територій, суверенітет і територіальна цілісність України - це пріоритет для влади.

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