Терористи "ЛДНР" не зможуть обиратися в Раду, - Пристайко

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

"І, наприклад, люди, які стріляли в наших людей, не повернуться ... і не сядуть поруч з депутатами Верховної Ради. Це теж політична "червона лінія". І таких "червоних ліній" дуже багато - в межах яких відбувається політичний процес, політичне обговорення", - заявив Пристайко.

Він також додав, що безпеку українського народу, повернення територій, суверенітет і територіальна цілісність України - це пріоритет для влади.

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