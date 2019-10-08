Росія - ворог Європи. Потрібно зміцнювати Україну і зберігати санкції проти РФ, - можливий наступник Могеріні Боррель

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

Дипломати відомі своїм умінням висловлюватися нейтрально та обтічно. У цьому плані майбутній глава зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель є нетиповим дипломатом, адже його заяви часто бували суперечливими, зокрема коли він, будучи главою МЗС Іспанії, назвав Росію "старим ворогом" Євросоюзу, через що Мадриду довелося виправдовуватися.

Запитали його про цю заяву і на тригодинних слуханнях у комітеті із закордонних справ Європарламенту, які відбулися у понеділок, 7 жовтня. На це він відповів: "Я ніколи не казав, що Росія - ворог Іспанії, я казав лише, що Європи. Це я кажу і зараз".

Якби на схід від ЄС не виникли нові загрози, то не довелося б країнам НАТО розміщувати у країнах Балтії додаткові війська, пояснив він.

На цих слуханнях Боррель відзначився чіткими заявами і щодо України. "Найкращий шлях протидіяти російському експансіонізму або ж, якщо ви бажаєте, російській загрозі - це допомогти Україні, укріпити Україну, посилити її стійкість і здатність проводити реформи, а також (допомогти. - Ред.) стати повноцінною демократичною країною, яка процвітає", - заявив кандидат на посаду Верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики, відповідаючи на одне із запитань.

На важливість України для Борреля вказує і те, що він згадав її у вступному слові, назвавши "підтримку демократії та територіальної цілісності України" серед своїх пріоритетів на другому місці: після сприяння реформам і євроінтеграції Західних Балкан та перед формуванням всеосяжної стратегії щодо Африки.

На думку майбутнього глави дипломатії ЄС, санкції, запроваджені Євросоюзом щодо Росії, допомагають підтримці України. Але він закликав розглядати обмежувальні заходи лише як засіб, а не ціль.

"Санкції мають бути збережені, допоки поведінка Росії не зміниться", - зауважив Боррель.

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Іспанський політик нагадав, що достатньо одній державі-члену ЄС виступити проти санкцій, щоб вони припинили діяти. І тому він виступає за те, щоб у питанні санкцій, зокрема щодо Росії, а також питаннях прав людини та миротворчих місій перейти до ухвалення рішень у Раді ЄС від нинішньої одностайності до кваліфікованої більшості. Це дозволить уникнути необхідності згоди всіх держав ЄС для продовження санкцій, додав Боррель. Якщо Євросоюз не зможе зберегти єдність у питанні санкцій, то проблему матиме саме ЄС, наголосив Боррель. Тому він пообіцяв, що його першим зусиллям на посаді буде збереження єдності в питанні санкцій і посилення підтримки країнам-сусідам Євросоюзу.

8 жовтня комітет вирішуватиме, чи давати Боррелю "зелене світло", необхідне для його затвердження на посаді. Це рішення не розголошується. Однак результати всіх слухань стануть відомі 17 жовтня, а остаточно Європарламент затвердить список нової Єврокомісії 23 жовтня.