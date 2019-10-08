Ми відійдемо від "турборежиму", але не працюватимемо повільно, - Разумков про Раду

Про це Разумков сказав в ефірі ток-шоу "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми відійдемо від "турборежиму", як про це говорять у ЗМІ, ми будемо працювати, мабуть, трохи спокійніше, але ми не будемо працювати повільно. Але щодо пропозиції Прем'єр-міністра Гончарука, обов'язково Верховна Рада дослухається, народні депутати це почули, і, я впевнений, що вони будуть враховувати це під час опрацювання законопроєктів, які будуть надходити від Кабінету Міністрів України", - зазначив Разумков.

Водночас спікер нагадав, що нині Верховна Рада живе в "турборежимі" через те, що " багато часу вона жила в стані летаргічного сну чи коми".

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"Зараз парламент дійсно працює, і сьогодні є тут колеги, я хотів би їм подякувати, за ті результати, які ми бачимо на табло Верховної Ради", - сказав Разумков.

Він зазначив, що Рада демонструє сьогодні "ефективну, швидку і достатньо непогану за якістю роботу". Разумков сподівається, що це буде зберігатися й надалі.