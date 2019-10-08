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08.10.19 10:24

Рябошапка призначив ексзаступника голови СБУ Трепака своїм заступником

Руслан Рябошапка призначив Віктора Трепака на посаду заступника генерального прокурора.

Рябошапка призначив ексзаступника голови СБУ Трепака своїм заступником

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

"Генеральний прокурор Руслан Рябошапка 8 жовтня 2019 року підписав наказ про призначення Віктора Трепака заступником Генерального прокурора", - йдеться в повідомленні.

Віктор Трепак у 1997 закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка, а в 2002 році - Львівський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України за спеціальністю "правознавство".

З 2000 року був призваний на військову службу в органи Служби безпеки України, де проходив її на оперативних і керівних посадах. З 2015 по 2016 роки Віктор Трепак обіймав посаду першого заступника голови СБУ - начальника Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

З липня 2016 року по 31 серпня 2018 року - професор кафедри Національної академії Служби безпеки України, а з 1 вересня 2018 року по жовтень 2019 року - доцент кафедри кримінального права і кримінології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Кандидат юридичних наук. Учасник бойових дій на Сході України.

Трепак відомий участю в розслідуванні справи "діамантових прокурорів" і передачею в травні 2016 року до Національного антикорупційного бюро України документів щодо так званої "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.

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