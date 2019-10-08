Справу про розтрату 58 млн грн бюджетних коштів на закупівлі палива для Міноборони направлено у ВАКС, - САП

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба САП в Facebook.

У зазначеному провадженні звинувачуються колишній заступник Міністра оборони України, директор і працівник відділу Департаменту державних закупівель та поставок матеріальних ресурсів Міноборони, службовець Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони, представник ТОВ "Трейд Коммодити" в скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, також реальний кінцевий власник ТОВ "Трейд Коммодіті" - в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

"Розслідуванням, яке проводили детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП, встановлено, що вищевказані особи у 2016 році без передбачених законом підстав, шляхом підготовки та підписання додаткових угод до договорів поставки паливно-мастильних матеріалів для потреб Міноборони, організували підвищення цін на нафтопродукти, внаслідок чого державі заподіяно збитки на суму 58 126 559,92 грн", - сказано в повідомленні.

У відомстві нагадали, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колишній гендиректор ДП "Укрвакцина" незаконно одержав 245 тис. грн як премії та надбавки, - прокуратура Києва