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08.10.19 10:32

Справу про розтрату 58 млн грн бюджетних коштів на закупівлі палива для Міноборони направлено у ВАКС, - САП

САП направила до Вищого антикорупційний суд обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом розтрати коштів Державного бюджету України в особливо великому розмірі під час закупівлі палива для Міністерства оборони України на загальну суму понад 58 млн грн.

Справу про розтрату 58 млн грн бюджетних коштів на закупівлі палива для Міноборони направлено у ВАКС, - САП

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба САП в Facebook.

У зазначеному провадженні звинувачуються колишній заступник Міністра оборони України, директор і працівник відділу Департаменту державних закупівель та поставок матеріальних ресурсів Міноборони, службовець Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони, представник ТОВ "Трейд Коммодити" в скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, також реальний кінцевий власник ТОВ "Трейд Коммодіті" - в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

"Розслідуванням, яке проводили детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП, встановлено, що вищевказані особи у 2016 році без передбачених законом підстав, шляхом підготовки та підписання додаткових угод до договорів поставки паливно-мастильних матеріалів для потреб Міноборони, організували підвищення цін на нафтопродукти, внаслідок чого державі заподіяно збитки на суму 58 126 559,92 грн", - сказано в повідомленні.

У відомстві нагадали, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Справу про розтрату 58 млн грн бюджетних коштів на закупівлі палива для Міноборони направлено у ВАКС, - САП 01

Справу про розтрату 58 млн грн бюджетних коштів на закупівлі палива для Міноборони направлено у ВАКС, - САП 02

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