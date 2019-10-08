МЗС РФ закликало до нового розведення військ на Донбасі, попри обстріл із боку терористів

Про це УНІАН повідомили в департаменті інформації і друку МЗС Росії, передає Цензор.НЕТ.

"ЗСУ відмовилися почати розведення сил і засобів у Золотому і Петрівському. Згідно з домовленостями, досягнутими минулого тижня у Мінську представниками Києва, Донецька і Луганська, воно мало відновитися 7 жовтня", - заявили у відомстві.

Заявляється, що все це відбувається на тлі шантажу української влади з боку "озброєних нацбатів, які заявили, що вони зриватимуть розведення".

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"Це загрожує небезпечною ескалацією напруженості на лінії зіткнення. Закликаємо Київ не допустити цього і виконувати досягнуті домовленості", - заявили в МЗС Росії.



Нагадаємо, 7 жовтня глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що розведення сил у районі населених пунктів Петрівське і Золоте відкладається через обстріли контрольованими Росією терористами.