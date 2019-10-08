Екснардепу Святашу вручили підозру в заволодінні 1,1 млрд "Укрсиббанку"

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

За версією слідства, колишній нардеп України IV, V, VI, VII, VIII скликань, протягом 2008-2018 років за попередньою змовою з посадовими особами групи АІС, заволодів 1,1 млрд грн, які компанія отримала в кредит від "Укрсиббанку".

Народному депутату оголошено підозру в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство) та за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України (підробка документів за попередньою змовою).

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За даними УП, йдеться про колишнього народного депутата Дмитра Святаша.

У прокуратурі нагадали, що в рамках цієї ж кримінальної справи раніше повідомили про підозру гендиректору корпорації АІС, а також топменеджерам ТОВ "Імпульс-В" ​​(директору і засновнику) за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (пособництво в заволодінні чужим майном шляхом шахрайства за попередньою змовою, в особливо великих розмірах).