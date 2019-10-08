Олігарха Павла Фукса оголосили в розшук у Росії

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС", про це повідомили в пресслужбі Таганського суду Москви.

Фуксу заочно пред'явлено звинувачення в особливо великому шахрайстві.

"Таганський районний суд Москви повідомляє, що в провадженні суду перебуває матеріал про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту (заочно) щодо Фукса Павла Яковича, обвинуваченого за ч. 4 ст. 159 КК РФ. Він оголошений у розшук. Судове засідання призначене на 11 жовтня о 10:00 мск", - сказала представниця суду.

Деталі кримінальної справи не повідомляються.

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Раніше в суді повідомили, що слідство просить заарештувати його брата - бізнесмена-девелопера і ексспіввласника мережі млинцевих "Теремок" Романа Фукса, якого, за даними джерела, звинувачують у шахрайстві на зведенні будинку на Митній вулиці в Москві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Казахстанський БТА Банк подав до лондонського суду позов про стягнення понад 55 млн доларів особисто зі скандального бізнесмена.