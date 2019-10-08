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08.10.19 11:16

Сенцов надав ООН інформацію для судів проти Росії

Звільнений після п'яти років незаконного утримування в Росії український режисер Олег Сенцов надав Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні дані про своє утримання в російському ув'язненні.

Сенцов надав ООН інформацію для судів проти Росії

Про це повідомляє пресслужба Моніторингової місії ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зазначається, що впродовж ув’язнення місія ООН підтримувала зв'язок із адвокатом Сенцова, аналізуючи судові рішення в його справі. Під час особистої зустрічі з ексбранцем були задокументовані порушення прав людини в його справі.

"Я роблю все, що можу для допомоги людям, які залишаються за ґратами. Хто краще знає, через що вони проходять?", – наголосив Сенцов.

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У Моніторинговій місії зазначили, що отримана від Сенцова інформація буде використана для аналізу ситуації з правами людини в Криму, підготовки публічних доповідей та адвокації для притягнення винних до відповідальності.

Також представники місії мають намір провести інтерв’ю з усіма звільненими 7 вересня у рамках обміну між Україною і Росією.

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