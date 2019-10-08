Ми залишили Зеленського сам на сам із Донбасом, - Лукашенко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Лукашенко заявив, виступаючи на форумі "Мінський діалог" у вівторок у Мінську.

"Ми цього Зеленського, якого навантажили цим страшним вантажем, не його проблемами, залишили сам на сам з цими проблемами", - сказав Лукашенко.

За словами президента, те, що відбувається в Києві показує, що "там без розбору використовують певні сили цей процес, щоб взагалі придавити нову владу і нового президента".

"І Європа мовчить. Ви знаєте, про кого я говорю", - підкреслив він.

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"І зі Сходу, і з Заходу тільки камені кидають у цю молоду людину. Та прокиньтеся ви, врешті-решт. Війна не тільки в Україні, війна в нашому домі, і вирішувати цю проблему нам", - зазначив Лукашенко.

"Якщо нормандська четвірка чогось варта, то давно треба було зібратися і щось вирішувати", - підкреслив Лукашенко.

Він зазначив, що Зеленський "абсолютно нормальний, розсудливий політик, який хоче вирішити цю європейську проблему, яка йому дісталася в спадок". "Він готовий до важких рішень для досягнення миру", - додав Лукашенко.

У зв'язку з цим Лукашенко нагадав про так звану "формулоу Штайнмаєра".

"Якщо хтось думає, що після прийняття в Мінську, а там просто конкретизовані ще раз мінські угоди, крига скресла, то ні. Вона не скресла і не скресне, якщо ми не підштовхнемо процес, який в ЗМІ і умах політиків актуалізувався", - сказав він.

Лукашенко також вважає, що після Зеленського до влади в Україні можуть прийти люди, з якими буде складно домовлятися.

"Якщо ми втратимо нехай недосвідченого молодого Зеленського і цю владу в Україні, а це цілком може статися, тому що занадто великий опір всередині України і ззовні", - сказав Лукашенко і продовжив: "Якщо ми її втратимо, ми натомість отримаємо таку владу, з якої взагалі буде важко розмовляти".

Водночас Лукашенко закликав експертну спільноту подумати серйозно про таку перспективу.