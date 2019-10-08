Усе здебільшого залежало від кримчан, пропаганда зробила свій вплив, - Кольченко про анексію Криму

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".
"Все здебільшого залежало від нас, від самих, від кримчан", - сказав він.
Водночас він визнав, що населення в Криму довгий час "перебувало під російською пропагандою". Це вплинуло на відсутність більш масового опору російській анексії серед кримського населення, вважає Кольченко.
"Ця агресивна пропаганда мала певний вплив. Просто як мені видається, всі не до кінця розуміли ту різницю між тією Росією, в яку вони хочуть потрапити і реальною Росією", - зазначив він.
Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили нібито в підготовці терактів, Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, а Сенцова - до 20.
7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українські військовополонені моряки і 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух, Станіслав Клих, Олександр Кольченко та Євген Панов, Едем Бекіров, Олександр Сизонович, Артур Панов.