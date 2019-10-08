73% українців виступають проти запровадження продажу землі, - "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування, проведеного групою "Рейтинг" 28 вересня - 1 жовтня 2019 р.

Згідно з результатами опитування, лише 19% опитаних підтримують запровадження продажу землі сільськогосподарського призначення. 73% – проти цієї ініціативи, 8% – не визначилися. Відносно вищий рівень підтримки старту ринку землі серед молодших та заможніших респондентів, власників паю, які його самостійно обробляють. Але навіть у названих категоріях кількість противників цієї ініціативи становить щонайменше 60%.



Продаж землі сільськогосподарського призначення іноземцям підтримують ще менше – лише 13%. Проти цього – 81% опитаних. Попри те, що серед наймолодших та більш заможніших кожен п’ятий не проти дозволити іноземним громадянам купувати землю в Україні, три чверті представників цих категорій виступають однозначно проти цієї ініціативи.

74% вважають, що рішення про запровадження продажу земель сільськогосподарського призначення в Україні має ухвалюватися на всеукраїнському референдумі. 17% – мають протилежну думку.

Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення дослідження: 28 вересня - 1 жовтня 2019 р.

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