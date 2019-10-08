Після земельної реформи ціна сільгоспземлі в Україні зросте, - Милованов

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"Що пропонується в реформі про землю? Надати можливість власникам землі нарешті розпоряджатися своєю власністю. У результаті, ціна на землю збільшиться і люди стануть багатшими", - повідомив міністр.

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Зазначимо, що в затвердженому парламентом плані дій уряду передбачене зростання вартості оренди сільськогосподарської землі, а також продуктивності земельних паїв. Зокрема, в уряді сподіваються, що після відкриття ринку землі з жовтня 2020 року продуктивність сільгоспземель має щороку зростати на 6%.

"Під час купівлі менше 500 га землі фермери матимуть можливість отримати дешевий кредитний ресурс за ставкою, що не перевищує рівня інфляції", - йдеться в документі.