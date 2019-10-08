Прокуратура буде ключовою в новій правоохоронній системі, - заступник генпрокурора Трепак

Про це він написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Розглядаю нову посаду як унікальну можливість реалізувати свій потенціал з найбільшим ефектом для тієї справи, якою займався впродовж останніх майже двадцяти років", - написав він, підкресливши, що нині триває формування нової правоохоронної системи України, у якій прокуратура відіграватиме ключову роль.

Трепак зазначив, що прокурорська діяльність для нього нова, але висловив упевненість в її максимально швидкому освоєнні.

"Думаю освоїти її максимально швидко, з урахуванням того, що моя попередня діяльність у правоохоронній сфері була безпосередньо пов'язана у тому числі з діяльністю прокуратури", - написав він.

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Нагадаємо, сьогодні генпрокурор Руслан Рябошапка призначив Віктора Трепака своїм заступником.