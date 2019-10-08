Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
08.10.19 12:35

"Наснаги та нових звершень в ім'я України", - Зеленський привітав юристів із професійним святом

Президент України Володимир Зеленський привітав юристів із професійним святом.

"Наснаги та нових звершень в ім'я України", - Зеленський привітав юристів із професійним святом

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

"Шановні друзі! Щиро вітаю вас із професійним святом - Днем юриста.

Ваша щоденна і самовіддана боротьба за справедливість, гуманність, законність та правопорядок відіграють провідну роль у подоланні викликів сьогодення і розбудові України як правової та демократичної держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 1 липня вимоги до адвокатів підвищуються, - глава Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Києва Орлов

Переконаний, що правнича спільнота компетентних, зрілих та ініціативних фахівців і надалі докладатиме зусиль задля наближення вітчизняної правової системи до європейських стандартів, утвердження принципів верховенства права, вірності ідеалам правди і поваги до закону", - йдеться в привітанні Президента.

Також Зеленський побажав юристам міцного здоров’я, миру, наснаги та нових звершень в ім’я України.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100