Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
08.10.19 12:35

Зеленський привітав юристів із професійним святом

Президент України Володимир Зеленський привітав юристів із професійним святом.

Зеленський привітав юристів із професійним святом

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

"Шановні друзі! Щиро вітаю вас із професійним святом - Днем юриста.

Ваша щоденна і самовіддана боротьба за справедливість, гуманність, законність та правопорядок відіграють провідну роль у подоланні викликів сьогодення і розбудові України як правової та демократичної держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 1 липня вимоги до адвокатів підвищуються, - глава Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Києва Орлов

Переконаний, що правнича спільнота компетентних, зрілих та ініціативних фахівців і надалі докладатиме зусиль задля наближення вітчизняної правової системи до європейських стандартів, утвердження принципів верховенства права, вірності ідеалам правди і поваги до закону", - йдеться в привітанні Президента.

Також Зеленський побажав юристам міцного здоров’я, миру, наснаги та нових звершень в ім’я України.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100