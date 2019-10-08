Пенсіонер випадково застрелив знайомого, який стояв біля мішені, - поліція Хмельниччини

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції Хмельницької області.
Подія трапилася 6 жовтня близько 14:30 на пустирі біля села Россоша Хмельницького району.
"Попередньо встановлено, 46-річний потерпілий разом з підозрюваним на пустирі поблизу села Розсоша займались пристрілюванням оптичного прицілу до мисливського карабіну, в ході чого останній випадково влучив у голову знайомому, який стояв біля мішені", - йдеться в повідомленні.
Нині чоловікові вже оголошено про підозру за ч. 1 ст. 119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає від 3 до 5 років обмеження або позбавлення волі. Слідчі з’ясовують усі обставини події.