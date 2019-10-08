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08.10.19 12:49

Пенсіонер випадково застрелив знайомого, який стояв біля мішені, - поліція Хмельниччини

У Хмельницькій області поліцейські оголосили про підозру 64-річному пенсіонеру, який з необережності застрелив свого знайомого.

Пенсіонер випадково застрелив знайомого, який стояв біля мішені, - поліція Хмельниччини

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції Хмельницької області.

Подія трапилася 6 жовтня близько 14:30 на пустирі біля села Россоша Хмельницького району.

"Попередньо встановлено, 46-річний потерпілий разом з підозрюваним на пустирі поблизу села Розсоша займались пристрілюванням оптичного прицілу до мисливського карабіну, в ході чого останній випадково влучив у голову знайомому, який стояв біля мішені", - йдеться в повідомленні.

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Нині чоловікові вже оголошено про підозру за ч. 1 ст. 119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає від 3 до 5 років обмеження або позбавлення волі. Слідчі з’ясовують усі обставини події.

Пенсіонер випадково застрелив знайомого, який стояв біля мішені, - поліція Хмельниччини 01

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