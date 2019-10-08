Нобелівську премію з фізики присудили Піблсу, Майору і Келозу за космічні дослідження

Джеймсу Піблсу, а також Мішелю Майору і Дідьє Келозу присудили Нобелівську премію з фізики за "теоретичні відкриття у фізичній космології" (перший) і за "відкриття екзопланети, що обертається навколо зірки сонячного типу" (решта двоє). Про це повідомив сайт організаторів у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

Вони отримають 9 млн шведських крон (приблизно $900 000), які розділять між собою.

У 1995 році Майор і Келоз першими відкрили планету поза Сонячною системою - це була планета біля зірки 51 Pegasi. Відкриття "започаткувало революцію в астрономії", заявили під час нагородження переможців. Відтоді в нашій Галактиці було знайдено понад 4000 екзопланет.

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Піблс із середини 1960-х років розробляв теорію, яка "є основою нашого сучасного розуміння історії Всесвіту - від Великого вибуху до наших днів".













