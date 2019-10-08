МВС планує забезпечити Держприкордонслужбу 20 новими патрульними катерами, 5 з яких будуть побудовані в Україні, - Аваков. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

Глава МВС Арсен Аваков поділився баченням поточної ситуації, а також стратегічними та тактичними планами щодо розвитку МВС найближчим часом.

"Сьогодні надали народним депутатам на розгляд проект бюджету з основними показниками, які будуть впливати на цілі і завдання, які виконує МВС", - сказав міністр.

Міністр зазначив, що анексія Криму позбавила прикордонну службу частини техніки. Тому, МВС вже у наступні три роки планує забезпечити прикордонне відомство 20 новітніми патрульними катерами. 25% цих кораблів буде побудовано в Україні, за сучасними технологіями суднобудування.

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Окремо обговорили програму пільгового фінансового лізингу для рятувальників та поліцейських.

За перші шість місяців роботи лізингової програми, працівники системи МВС отримали 700 квартир.



Фото: сайт МВС

Аваков наголосив, що на наступний рік МВС планує низку законодавчих ініціатив, які мають на меті підвищити рівень безпеки дорожнього руху, змінити систему штрафів за перевищення швидкості руху та знизити поріг перевищення руху.

Міністр зазначив, що МВС ініціює низку змін міграційного законодавства.