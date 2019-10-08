МВС підписало меморандум з ДП "Антонов" про співпрацю, - Аваков

Про це на київській виставці "Зброя та безпека" оголосив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков після підписання меморандуму з ДП "Антонов", передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Це новітня українська розробка. Зараз є тільки один льотний екземпляр, але ми хочемо мати у себе в експлуатації. Дев'ять літаків будуть для потреб Служби надзвичайної ситуації, чотири літаки - для Національної гвардії. І після того як перші літаки будуть у нас, "Антонов" зможе постачати літаки по всьому світу", - сказав Аваков.

Він нагадав, що раніше МВС вирішило придбати Ан-32П, який був у експлуатації і раніше використовувався Кропивницькою льотною академією.

В "Антонові" назвали цей контракт історичним.

"Це перший крок з боку силовиків України за державним замовленням на ДП "Антонов". Для нас це дуже важливо, тому що коли ми спілкуємося з потенційними замовниками з-за кордону, перше питання від них - чи хоч один літак замовлено силовиками вашої країни" , - сказав президент підприємства Дмитро Донець.

Після меморандуму має бути підписано ще контракт на виготовлення літаків.

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