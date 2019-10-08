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08.10.19 14:47

Те що Портнов анонсував взяття Пашинського під варту вказує на політичну вмотивованість справи, - "Європейська Солідарність"

"Анонсування" рішення Печерського суду щодо взяття під варту колишнього народного депутата Сергія Пашинського від поплічника Януковича Андрія Портнова прямо вказує на його політичну вмотивованість. Це свідчить, що воно не має нічого спільного з європейськими підходами до правосуддя, а є, натомість, спробою впровадити "російський стиль" в українській політиці.

Те що Портнов анонсував взяття Пашинського під варту вказує на політичну вмотивованість справи, - "Європейська Солідарність"

Партія "Європейська Солідарність" засуджує політично вмотивоване рішення влади та вимагає від неї професійної патріотичної позиції у захисті національних інтересів, а не дешевих шоу, які нищать шанси України на європейське майбутнє. Про це йдеться в заяві партії

Партія "Європейська Солідарність" вважає, що влада стала на помилковий шлях, прикриваючи провали у зовнішній політиці "серіалом з посадками", попередньо анонсованих і зрежисованих поплічниками Януковича.

Тримання під вартою за побутову справу колишнього народного депутата України Сергія Пашинського, який не переховувався від правосуддя і не намагався впливати на перебіг слідства, є очевидно надмірним заходом. Рішення суду не має належної мотивації та прямо суперечить Конституції України та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Єдиною мотивацією, влади, яка інспірувала арешт Пашинського є демонстрація сумнівних "успіхів" у боротьбі з колишньою владою, які мають на меті зменшити суспільний інтерес до очевидного провалу у зовнішній політиці України, який сьогодні викликає справедливе обурення громадян України", - йдеться в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арешт Пашинського - це повернення політичних переслідувань часів Януковича, - "Народний фронт"

Те що Портнов анонсував взяття Пашинського під варту вказує на політичну вмотивованість справи, - Європейська Солідарність 01

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