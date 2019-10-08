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08.10.19 14:57

Там, де Зеленський розведе війська, ми заведемо тисячі осіб, - заступник командира УДА Гергерт

Заступник командира Української добровольчої армії Андрій Гергерт заявив, що його бійці не мають наміру залишати позиції, попри анонсоване розведення військ.

Там, де Зеленський розведе війська, ми заведемо тисячі осіб, - заступник командира УДА Гергерт

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це він розповів в ефірі PRIME:Муждабаєв на телеканалі ATR.

"Як головнокомандувач президент, звичайно, може віддавати наказ про відведення, про демілітаризовану зону. А ми заявляємо: ми з війни не підемо. Там, де він відведе війська, ми зайдемо, заведемо тисячі осіб", - повідомив Гергерт.

За його словами, в добровольчій армії оголошено мобілізацію, щоб в разі небезпеки "не віддати Путіну жодного метра української землі".

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Гергерт також заявив, що добровольці мають намір зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорити ситуацію на фронті. Однак поки домовитися про зустріч їм так і не вдалося.

Нагадаємо, 1 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що домовленість про початок розведення військ в Петрівському і Золотому досягнута.

Пізніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що заплановане раніше розведення сил і засобів у Золотому і Петрівському (Луганська обл.) у понеділок, 7 жовтня, не почалося, оскільки кілька днів тому ці населені пункти зазнали обстрілу.

Кремль заявив, що не може гарантувати виконання найманцями РФ умов розведення сторін на Донбасі.

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