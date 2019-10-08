Там, де Зеленський розведе війська, ми заведемо тисячі осіб, - заступник командира УДА Гергерт

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це він розповів в ефірі PRIME:Муждабаєв на телеканалі ATR.

"Як головнокомандувач президент, звичайно, може віддавати наказ про відведення, про демілітаризовану зону. А ми заявляємо: ми з війни не підемо. Там, де він відведе війська, ми зайдемо, заведемо тисячі осіб", - повідомив Гергерт.

За його словами, в добровольчій армії оголошено мобілізацію, щоб в разі небезпеки "не віддати Путіну жодного метра української землі".

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Гергерт також заявив, що добровольці мають намір зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорити ситуацію на фронті. Однак поки домовитися про зустріч їм так і не вдалося.

Нагадаємо, 1 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що домовленість про початок розведення військ в Петрівському і Золотому досягнута.

Пізніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що заплановане раніше розведення сил і засобів у Золотому і Петрівському (Луганська обл.) у понеділок, 7 жовтня, не почалося, оскільки кілька днів тому ці населені пункти зазнали обстрілу.

Кремль заявив, що не може гарантувати виконання найманцями РФ умов розведення сторін на Донбасі.