Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
08.10.19 14:55

26 депутатів "Слуги народу" зустрілися в готелі з контрабандистами Трегубенком і Павлюком, - депутат СН Дубінський

26 депутатів від партії "Слуга народу" провели зустріч із Сергієм Трегубенком та Іллею Павлюком, яких у ЗМІ пов'язують з кураторством митних потоків і контрабанди.

26 депутатів "Слуги народу" зустрілися в готелі з контрабандистами Трегубенком і Павлюком, - депутат СН Дубінський

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп Олександр Дубінський, передає Цензор.НЕТ.

"3 жовтня 2019 року в готелі "Україна" відбулася зустріч 26 депутатів партії "Слуга народу" з двома дуже цікавими панами.

- Трегубенко Сергій,
- Павлюк Ілля.

Яких у ЗМІ пов'язують з кураторством митних потоків і контрабанди", - розповів нардеп.

Читайте також: Екснардепу Святашу вручили підозру в заволодінні 1,1 млрд "Укрсиббанку"

"У мене запитання насамперед до керівництва партії, а також до учасників - що вони там робили, і які питання обговорювали? Щоб було зрозуміло, про кого йдеться, і чому це питання вкрай важливе для суспільства і національної безпеки, - найближчим часом опублікую дані про численні кримінальні провадження щодо пана Трегубенка", - додав Дубінський.

26 депутатів Слуги народу зустрілися в готелі з контрабандистами Трегубенком і Павлюком, - депутат СН Дубінський 01

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100