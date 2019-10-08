26 депутатів "Слуги народу" зустрілися в готелі з контрабандистами Трегубенком і Павлюком, - депутат СН Дубінський

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп Олександр Дубінський, передає Цензор.НЕТ.

"3 жовтня 2019 року в готелі "Україна" відбулася зустріч 26 депутатів партії "Слуга народу" з двома дуже цікавими панами.

- Трегубенко Сергій,

- Павлюк Ілля.

Яких у ЗМІ пов'язують з кураторством митних потоків і контрабанди", - розповів нардеп.

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"У мене запитання насамперед до керівництва партії, а також до учасників - що вони там робили, і які питання обговорювали? Щоб було зрозуміло, про кого йдеться, і чому це питання вкрай важливе для суспільства і національної безпеки, - найближчим часом опублікую дані про численні кримінальні провадження щодо пана Трегубенка", - додав Дубінський.