26 депутатів "Слуги народу" зустрілися в готелі з контрабандистами Трегубенком і Павлюком, - депутат СН Дубінський

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп Олександр Дубінський, передає Цензор.НЕТ.
"3 жовтня 2019 року в готелі "Україна" відбулася зустріч 26 депутатів партії "Слуга народу" з двома дуже цікавими панами.
- Трегубенко Сергій,
- Павлюк Ілля.
Яких у ЗМІ пов'язують з кураторством митних потоків і контрабанди", - розповів нардеп.
"У мене запитання насамперед до керівництва партії, а також до учасників - що вони там робили, і які питання обговорювали? Щоб було зрозуміло, про кого йдеться, і чому це питання вкрай важливе для суспільства і національної безпеки, - найближчим часом опублікую дані про численні кримінальні провадження щодо пана Трегубенка", - додав Дубінський.