"МОЗ досяг ДНА!": завтра під стінами Кабміну відбудеться акція з вимогою розблокувати закупівлю ліків для важкохворих

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в анонсі заходу, опублікованому спільнотою "100% життя" - Мережа ЛЖВ "в Facebook.

"Пацієнти вимагають розблокувати закупівлю ліків у МОЗ! Ситуація стає критичною - деяких ліків пацієнти потребують негайно, проте вже місяць не можуть їх отримати, бо Міністерство охорони здоров'я блокує закупівлі. Пацієнти звертаються до Кабміну з проханням допомогти їм вижити!" - йдеться в анонсі.

Організатори акції "100% життя" - Мережа ЛЖВ" і "Пацієнті України".

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Нагадаємо, раніше, в благодійному фонді "Пацієнти України" заявили про блокування поставок ліків і медвиробів в Україну на суму 1,6 млрд грн.

"Пацієнти України" стривожені зривом закупівельного процесу, який фактично відбувається в стінах Міністерства охорони здоров'я України з моменту призначення нового керівництва. Переривання доступу пацієнтів до ліків загрожує їхньому життю і здоров'ю ... У цілому в рамках співпраці з міжнародними спеціалізованими організаціями заблоковані поставки ліків і медичних виробів на загальну суму 1,6 мільярда грн", - говорилося в зверненні.

Крім того повідомлялося, що зараз в Міністерстві охорони здоров'я заблоковано підписання низки документів для здійснення закупівель лікарських засобів і медичних виробів.

"У МОЗ не узгоджені кошториси міжнародних організацій для здійснення закупівель за кошти бюджету 2019 року, що унеможливлює перерахування коштів постачальникам. Кошториси не підписані за такими напрямками закупівель, як серцево-судинні захворювання, доросла і дитяча онкологія, цукровий діабет, орфанні метаболічні захворювання, нанізм, хвороба Гоше, мукополісахаридоз, розсіяний склероз, перитонеальний діаліз, летальність, донорство крові, антиретровірусна терапія, трансплантація, імунопрофілактика", - йдеться на сайті організації.

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