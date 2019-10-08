Мене і дев'ятьох мусульман у свята для профілактики саджали в штрафний ізолятор, - Кольченко

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Причинами поміщення в карцер були не якісь дисциплінарні порушення, хоча вони дійсно були, але справжня причина не в цьому. У ФСВП (Федеральна служба виконання покарань - ред.), в деяких регіонах є така традиція, внутрішня інструкція - всіх таких неблагонадійних, хто перебуває на профілактичному обліку, як особа, схильна до поширення екстремістської літератури, їх на великі свята закривають в ШІЗО. Нас у таборі таких було 10 осіб - я і 9 мусульман", - розповів Кольченко.

За його словами, зазвичай це відбувалося на державні свята, під час виборів російського президента і його інавгурації, в період проведення Чемпіонату світу з футболу.

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Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили нібито в підготовці терактів, Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, а Сенцова - до 20.

7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українські військовополонені моряки і 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Роман Сущенко, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух, Станіслав Клих, Олександр Кольченко та Євген Панов, Едем Бекіров, Олександр Сизонович, Артур Панов.