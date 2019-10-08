Почати розведення сил у Золотому не дозволяють обстріли, - міністр оборони Загороднюк

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк, інформує Цензор.НЕТ.

""З технічної точки зору підготовка до розведення на цьому напрямку триває досить успішно, але розпочати його не дозволяють обстріли. Наголошу ще раз, що розведення сил і засобів може розпочатися тільки після 7 днів дотримання режиму тиші на ділянці, де воно передбачено", - йдеться в повідомленні.

За словами Загороднюка, в Золотому планують створити координаційний центр, який сприятиме консолідації діяльності представників місцевої адміністрації, Збройних сил України, Національної поліції та інших структур і, в разі необхідності, максимально оперативному вирішенню проблемних питань.

"Були також у Станиці Луганській, де ще влітку відбувся перший етап розведення. Ситуація в цьому районі спокійна, обстрілів немає, поліція підтримує громадський порядок", - зазначив міністр.

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"Наші війська на своїх позиціях ведуть спостереження, зберігаючи боєготовність. У разі провокацій або загострення обстановки - готові діяти адекватно", - підсумував Загороднюк.