Члени НКРЕКП Формагей і Магльований заявили про відставку

Про це Формагей повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Друзі, хочемо повідомити вам, що ми з Євгеном вирішили піти з комісії, щоб надати можливість президенту України перезавантажити регуляторний орган новими людьми та ідеями. Хочемо подякувати всім за спільну роботу та підтримку. Сподіваємося, що регулятор збереже свій незалежний статус у новому законі. Своє майбутнє поки що пов'язуємо з навчанням", - написав Формагей.

Коментуючи питання щодо наявності кворуму комісії, Формагей додав, що, відповідно до закону про НКРЕКП, президент України може тимчасово, терміном на три місяці, призначити необхідну кількість членів регуляторного органу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Якщо ви мене не відпускаєте у відпустку - ІДІТЬ НА Х#Й!" - офіцер контррозвідки СБУ Повшук написав рапорт начальнику СБУ Запорізької області. ДОКУМЕНТ

НКРЕКП здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці, теплопостачанні, нафтогазовому комплексі, централізованому водопостачанні та водовідведенні, переробці та захороненні побутових відходів, а також забезпечує проведення цінової і тарифної політики в цих сферах.

До складу НКРЕКП мають входити сім членів, включно з главою регулятора. Після звільнення Формагея і Магльованого в комісії, крім її глави Оксани Кривенко, залишаться також Олена Антонова та Дмитро Коваленко.