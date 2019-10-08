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08.10.19 15:58

Міськрада Херсона підтримала звернення до президента проти "формули Штайнмаєра"

Херсонська міськрада підтримала звернення до президента Володимира Зеленського проти виконання "формули Штайнмаєра".

Міськрада Херсона підтримала звернення до президента проти "формули Штайнмаєра"

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання Гривна, рішення було ухвалено більшістю депутатів - 28 проголосували проти "формули", 6 утрималися.

Депутат від ВО "Свобода" Віталій Урбанський у своєму виступі на позачерговій сесії заявив, що виконання таких домовленостей Україною є неприпустимим і прирівнюється до акту повної капітуляції перед Москвою.

У запропонованому ним зверненні є також вимога цілковитого розриву дипвідносин з Російською Федерацією до повної деокупації територій, усіх тих, хто сприяв сепаратистам, притягнути до кримінальної відповідальності і позбавити українського громадянства. На прифронтових територіях - ввести воєнний стан і блокаду цих територій. Укласти угоди з іноземними державами США і Великою Британія про надання військової допомоги Україні.

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Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".

6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра" мітингували біля будівлі Офісу Президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції.

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