Від початку року зареєстровано 187 кримінальних проваджень щодо злочинів проти журналістів, до суду передано 12, - ГПУ

Про це йдеться у відповіді Генеральної прокуратури на запит Інституту масової інформації щодо стану розслідування злочинів щодо журналістів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Серед проваджень, які передано за цей період до суду, були: п'ять кримінальних проваджень за статтею 171 Кримінального кодексу (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів); п'ять кримінальних проваджень за статтею 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста); два кримінальних провадження за статтею 347-1 (умисне знищення або пошкодження майна журналіста).

Загалом із січня по вересень 2019 року правоохоронці зареєстрували 187 кримінальних проваджень щодо злочинів, скоєних стосовно працівників засобів масової інформації, з яких 58 закрили.

Зокрема, 136 кримінальних проваджень було зареєстровано за ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України, з яких 47 були закриті; 38 кримінальних проваджень - за статтею 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста), з яких вісім закрито;

10 кримінальних проваджень – за статтею 347-1 (умисне знищення або пошкодження майна журналіста), з яких два закрито. Також правоохоронні органи зареєстрували три кримінальних провадження за статтею 348-1 (посягання на життя журналіста), з них одне закрито.

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У 2018 році правоохоронці скерували до суду 22 кримінальних провадження щодо злочинів, скоєних стосовно журналістів.

У 2017 році правоохоронці передали до суду 23 кримінальних провадження щодо злочинів, скоєних стосовно працівників засобів масової інформації.

У 2016 році правоохоронні органи з урахуванням минулих років скерували до суду 31 обвинувальний акт щодо злочинів, скоєних стосовно журналістів. У 2015 році було передано до суду 11 кримінальних проваджень за 171-ю статтею ККУ.

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